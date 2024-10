Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα, Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, στη βόρεια Νορβηγία, ανακοίνωσε η αστυνομία και η διαχειρίστρια εταιρεία SJ.

«Οι προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των 90 επιβατών της αμαξοστοιχίας», τόνισε η SJ.

A train derailed on the Nordlandsbanen on Thursday afternoon.

The stretch between Bjerka and Mo i Rana is closed. Three helicopters and all emergency services are on their way. Helgelands hospital has sounded the disaster alarm.

– We can confirm that a disaster alarm has gone… pic.twitter.com/09V9Gyi3VM

— Øyvind Nicolaisen (@YvindN60698) October 24, 2024