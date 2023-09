Περισσότεροι από 60.000 διαδηλωτές έκαναν πορεία το Σάββατο στην ελβετική πρωτεύουσα της Βέρνης ζητώντας αυστηρότερες πολιτικές για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Τέτοιες μεγάλες σε όγκο διαδηλώσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία και καταδεικνύουν μια αυξανόμενη απογοήτευση των πολιτών για τον ρυθμό λήψης πολιτικών αποφάσεων για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Climate activist protest in Switzerland’s capital Bern – 30 September 2023 pic.twitter.com/msIRff9AlN

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ελβετικοί παγετώνες έχασαν το 10% του όγκου τους κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, ενώ ο Σεπτέμβριος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί σε μια χώρα όπου η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμό πάνω από τον διπλάσιο του παγκόσμιου ρυθμού.

«Πολλοί έχουν χάσει την ελπίδα τους επειδή η κυβέρνηση εγκρίνει την κατασκευή νέων δρόμων και καθυστερεί νομοθεσίες για το κλίμα. Σήμερα όμως ήμασταν πανίσχυροι», δήλωσε ο Γκέοργκ Κλίνγκλερ από τους ακτιβιστές της Greenpeace που συμμετείχαν στην πορεία.

Μετά την πορεία στους δρόμους της Βέρνης, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη μεγάλη πλατεία μπροστά στο Ομοσπονδιακό Ανάκτορο, την έδρα της κυβέρνησης και της Βουλής.

Klimademo Bern 30.09.2023 #BE3009

Climate protest in Bern 🇨🇭

Ready to go pic.twitter.com/b3pyfGi9MK

— R L (@RaimondLueppken) September 30, 2023