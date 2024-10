Ένας άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά τρένα στην Ουαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία μεταφορών.

A man has died and 15 others have been taken to hospital after two trains collided in Wales on Monday evening.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα) κοντά σε χωριό της κεντρικής Ουαλίας, την ώρα που τα τρένα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

A fatal train accident in Wales resulted in one death and 15 injuries after two trains crashed on the Cambrian line near Llanbrynmair in Powys.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά το σημερινό συμβάν», δήλωσε ο επιθεωρητής Άντριου Μόργκαν, αξιωματούχος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

Man dies and 15 people taken to hospital as two passenger services collide

Άλλοι 15 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση, αν και η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά.

«Η αστυνομία μεταφορών προσπαθεί να κατανοήσει τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή τη σύγκρουση», διευκρίνισε ο Μόργκαν.