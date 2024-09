Λεωφορείο με 35 επιβάτες, που ήταν όλοι τους αυτόχθονες της φυλής Γουαοράνι, ανατράπηκε χθες Τρίτη σε προάστιο του Κίτο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι δέκα, ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα της πρωτεύουσας του Ισημερινού.

«Δυστυχώς ο απολογισμός των θυμάτων έγινε πιο βαρύς», φθάνοντας «τους εννιά νεκρούς», τόνισε η πηγή αυτή μέσω X, αφού αρχικά είχε ανακοινώσει πως το δυστύχημα προκάλεσε οκτώ θανάτους.

❗️💥🇪🇨 – A traffic accident in Ecuador left at least eight people dead when a bus with 35 passengers overturned on the Pifo-Papallacta road, in the province of Pichincha, close to the capital Quito.

In addition to the fatal victims, 13 people were injured and are receiving… pic.twitter.com/SOnjM1BEaF

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 3, 2024

