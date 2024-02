Εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο της εταιρείας Procter & Gamble στη βορειοδυτική Τουρκία κρατούνται όμηροι από έναν ένοπλο άνδρα που φαίνεται να προχώρησε σε αυτή την κίνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Demiroren.

Ένας άνδρας αγνώστου ταυτότητας, κρατώντας όπλο, μπήκε στο εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζάελι της Νικομήδειας, γύρω στις 15:00, τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το Demiroren.

Turkish media reports an armed individual has taken employees of the Procter & Gamble plant hostage in Kocaeli province.

The police are on the scene. No further details yet.

RT pic.twitter.com/2chPSdZoVl

— Rahini (@rahini1207) February 1, 2024