Έντονη φημολογία αναπτύσσεται το απόγευμα της Πέμπτης, 17 Οκτωβρίου, σχετικά με την τύχη του Παλαιστίνιου ηγέτη και αρχηγού της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μετά την επιβεβαιωμένη επίθεση του Ισραήλ σε σχολείο στην κεντρική Γάζα.

Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Στις 16:00, το απόγευμα της Πέμπτης, η Jerusalem Post, με ανάρτησή της, ανέφερε πως ο ισραηλινός στρατός ελέγχει τις πληροφορίες γύρω από την τύχη του Σινουάρ, χωρίς να προσθέσει κάτι περισσότερο.

Ωστόσο, στο «Χ» κυκλοφορούν φωτογραφίες από την επίθεση στο σχολείο, όπου επιβεβαιωμένα έχουν σκοτωθεί 12 Παλαιστίνιοι. Μάλιστα, εμφανίζονται και σκληρές εικόνες, με τη φήμη για ανεύρεση της σορού του Γιαχία Σινουάρ.

Σύμφωνα με τους New York Times, σορός Παλαιστίνιου που ανασύρθηκε από τα ερείπια του σχολείου, μετά από την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα, έχει ήδη μεταφερθεί σε εργαστήριο προκειμένου να διαλευκανθεί αν το DNA της ταιριάζει με αυτό του Γιαχία Σινουάρ. (Σ.Σ. Εκ των συμφραζομένων, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφορίων διαθέτουν δείγματα DNA του Παλαιστίνιου ηγέτη.)

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz, η οποία επικαλείται ανώτερους κύκλους του στρατιωτικού κατεστημένου, «ο ηγέτης της Χαμάς ενδέχεται να έχει σκοτωθεί στη Γάζα».

Οι Times of Israel γράφουν: «Υπάρχει μεγάλη πιθανότατα ο Γιαχία Σινουάρ να έχει σκοτωθεί στη Γάζα».

Σύμφωνα επίσης με την Jerusalem Post, «ο ισραηλινός στρατός διερευνά την πιθανότητα ο ηγέτης της Χαμάς να έχει σκοτωθεί στη Γάζα».

Τέλος, ο βρετανικός Guardian, στην πρωτοσέλιδη ανάρτησή του, στις 17:00 (ώρα Ελλάδος), απόγευμα της Πέμπτης, γράφει: «ο ισραηλινός στρατός αναφέρει πως ενδεχομένως να έχει εξουδετερώσει τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ».

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν στα κοινωνικά δίκτυα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αναφέρουν πως προς το παρόν δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν ο ένας από τους «τρεις τρομοκράτες» που σκοτώθηκαν στη νεότερη επίθεσή τους ήταν ο ηγέτης της Χαμάς.

Όπως αναφέρεται: «Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των IDF στη Γάζα, εξουδετερώθηκαν τρεις τρομοκράτες. Οι IDF και η ISA ελέγχουν την πιθανότητα ένας από τους τρομοκράτες να ήταν ο Yahya Sinwar. Σε αυτό το στάδιο, η ταυτότητα των τρομοκρατών δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Στο κτήριο όπου εξουδετερώθηκαν οι τρομοκράτες, δεν υπήρχαν σημάδια παρουσίας ομήρων. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή συνεχίζουν το έργο τους με την απαιτούμενη προσοχή».

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.

In the building where the terrorists were eliminated, there…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2024