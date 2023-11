Έπειτα από μια περίοδο μειωμένης ηφαιστειακής δραστηριότητας, η Αίτνα φαίνεται να «βρυχάται» εκ νέου τα τελευταία 24ωρα. Την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, αλλά και τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου, το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη απασχόλησε τους ειδικούς με τις εκρήξεις του.

Συγκεκριμένα, δέος προκαλούν τα πλάνα από το βράδυ της Δευτέρας, όταν και εντάθηκε περαιτέρω η δραστηριότητα της Αίτνας στην Ανατολική Σικελία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σιντριβάνι λάβας στον νοτιοανατολικό κρατήρα του ηφαιστείου.

Το ύψος της εκρηκτικής στήλης της Αίτνας εκτιμάται σε περίπου 4.500 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, ενώ αναμένεται το σύννεφο στάχτης να κινηθεί ανατολικά, δηλαδή προς Ιόνιο Πέλαγος.

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου:

New eruption of #Etna volcano in Sicily. Scientists say the volcanic discharge has reached 4,500m (14,763ft) above sea level pic.twitter.com/0mJu8laCMg — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) November 13, 2023

Mt #Etna still throwing out some sparkles tonight ✨✨✨ Link to livestream 👇 pic.twitter.com/NUNgoElbGR — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 14, 2023

The tallest active volcano in Eurasia, erupts for the third time in 2023…

Mount #Etna: Is Sicily still safe to visit when the volcano is active? pic.twitter.com/FWOGNfd7GW — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) November 14, 2023