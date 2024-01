Αυτό είναι που λέμε, «έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα». Αίσθηση προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνεται ένας αγρότης στις ΗΠΑ, που αναμετρήθηκε με τον ταύρο και τελικά κατάφερε να τον ρίξει κάτω.

Στο βίντεο, που διαρκεί μόλις 18 δευτερόλεπτα, απεικονίζεται ο άνδρας να πιάνει από τα κέρατα τον ταύρο και να πέφτουν κάτω μαζί. Αμέσως ο άνδρας σηκώνεται μία κωλοτούμπα και χαλιναγωγεί τελικά το ζώο.

Δείτε το βίντεο:

Don’t Give Me Bullsh**

Man takes down a bull with his bare hands like it was nothing and as if he does it every day. #News #CrazyNews #CrazyVideos #Entertainment #WtF #Bull #Bulls #CrazyVideo #Wow #NoBull #BS pic.twitter.com/NUz5AJ0zJ1

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) January 23, 2024