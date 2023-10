Όλοι οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί της Αυστραλίας, εκτός από τον Paul Keating, συνυπέγραψαν δήλωση σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Η δήλωση καταδικάζει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς στο Ισραήλ, ζητά την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που συνέλαβε η Χαμάς και για συνεχή ανθρωπιστική πρόσβαση για τους Παλαιστίνιους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Στο πεδίο της μάχης στο Ισραήλ και τη Γάζα δεν υποτίθεται ότι θα δώσουμε στρατηγικές συμβουλές στο Ισραήλ. Αλλά ο νόμιμος στόχος της ήττας της Χαμάς πρέπει να συνοδεύεται από υποστήριξη και προστασία για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας. Το Ισραήλ υπόσχεται ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει απώλειες αμάχων, το προτρέπουμε να το κάνει με όλη του την ανθρωπιά και δεξιοτεχνία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι έξι πρώην πρωθυπουργοί υποστηρίζουν επίσης μια λύση δύο κρατών «ως τη βάση για μακροπρόθεσμη διαρκή ειρήνη μεταξύ του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού».

#BREAKING: John Howard, Tony Abbott, Malcolm Turnbull, Scott Morrison, Kevin Rudd and Julia Gillard release joint statement on Israel/Palestine

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Paul Keating was the only living former PM not to add his name to the statement | @6NewsAU pic.twitter.com/xIvZ0OZAPS

— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) October 30, 2023