Ένας άνδρας στη Σιγκαπούρη είδε την τύχη να του χαμογελά, κερδίζοντας ένα τεράστιο τζακ ποτ 3,2 εκατομμυρίων λιρών στο καζίνο Marina Bay Sands το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αμέσως ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά κατέρρευσε και υπέστη ανακοπή καρδιάς μη μπορώντας να διαχειριστεί το γεγονός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πανικόβλητοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να τον συνεφέρουν άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά του.

Shocking moment casino player suffers a HEART ATTACK while jumping for joy after scooping £3.2million jackpot.

(Marina Bay Sands Casino Singapore 🇸🇬

The man, who miraculously survived the heart attack, struck it lucky as he took home the equivalent of £3.2million.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

As a regular… pic.twitter.com/SU126J7NzL

— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) June 26, 2024