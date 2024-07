Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν την Κυριακή (21/07) στη Βιέννη όταν η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές που προσπαθούσαν να διακόψουν πορεία εκατοντάδων ακροδεξιών. Περισσότερα από 50 άτομα συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια.

Αντιφασιστικές ομάδες και αριστερά πολιτικά κόμματα είχαν καλέσει σε διαμαρτυρίες ενάντια σε μια διαδήλωση και πορεία από ακροδεξιούς στο κέντρο της Βιέννης με το σύνθημα «επαναμετανάστευση» ( remigration) που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τη μαζική επιστροφή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.

Εκατοντάδες αξιωματικοί αναπτύχθηκαν για να κρατήσουν χώρια τις αντίπαλες ομάδες.

