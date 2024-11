Στην πισίνα ενός σπιτιού έπεσε με το αυτοκίνητό του ένας άνδρας στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, τον περασμένο μήνα. Η αστυνομία έδωσε στο φως της δημοσιότητας το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε, προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός προτού πνιγεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν μάρτυρες κάλεσαν το αστυνομικό τμήμα του Φοίνιξ, αφού είδαν έναν άνδρα να ρίχνει το ΙΧ του σε μια πισίνα λίγο μετά τις δύο τα ξημερώματα του Halloween.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Police in Phoenix have released footage showing officers rescuing a man from a vehicle that went into a swimming pool.

Authorities said the man told officers he accidentally stepped on the gas pedal too hard. https://t.co/BM2yTimbNb pic.twitter.com/VPZWqShQgv

— ABC News (@ABC) November 13, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ