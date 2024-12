Αμέριμνος, χαλαρός και χαμογελαστός, έπινε μπύρες σε σνακ -μπαρ μόλις 24 ώρες πριν αιματοκυλήσει την την υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, ο 50χρονος Σαουδάραβας ψυχίατρος Taleb Al Abdulmohsen.

Ο άνθρωπος που οδήγησε στον θάνατο πέντε συνανθρώπους του ανάμεσά τους ένα παιδί 9 ετών και τραυμάτισε άλλους 200 το απόγευμα της Παρασκευής (20/12), όταν έριξε με ταχύτητα την ενοικιαζόμενη BMW του πάνω σε εκατοντάδες αθώους ανθρώπους που απολάμβαναν τη χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη του Μαγδεμβούργου, απεικονίζεται σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Daily Mail, να μπαίνει αμέριμνος στο Saale Grill και να παίρνει μια μπύρα από το ψυγείο το βράδυ της Πέμπτης. Τo εν λόγω σνακ- μπαρ βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι του, στην πόλη Bernburg, ενώ στο ίδιο βίντεο εικονίζεται μνα κάθεται σε ένα τραπέζι και να απολαμβάνει χαλαρά το ποτό του.

Αποκαλυπτικές των όσων συνέβησαν την προηγούμενη του μακελειού, στο Saale Grill, είναι οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη του καταστήματος, στην Daily Mail. Όπως αποκάλυψε ο Yaser Al-Alo, ο δράστης φαινόταν χαλαρός και χαρούμενος όταν πέρασε από το μαγαζί του, γύρω στις 8 το βράδυ, ωστόσο όπως ανέφερε ήταν συνεχώς απασχολημένος με το κινητό του τηλέφωνο. Επισήμανε ακόμη ότι ο Σαουδάραβας ψυχίατρος Taleb Al Abdulmohsen, ήταν τακτικός πελάτης που απολάμβανε την μπύρα του όταν συχνά επισκεπτόταν το κατάστημα τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα.

«Ερχόταν να φάει στο μαγαζί μας πολύ συχνά. Αναγνώρισα το πρόσωπό του, αλλά δεν είχα καμία προσωπική επαφή μαζί του. Πάντα ερχόταν να φάει, ήθελε να μείνει μόνος του και δεν μιλούσε καθόλου», επισήμανε αρχικά ο ιδιοκτήτης, που είπε ότι τον αναγνώρισε σχεδόν αμέσως ως τον άνδρα που συνελήφθη στον τόπο της τραγωδίας το βράδυ της Παρασκευής, αφού είδε φωτογραφίες του στα social media.

«Το πρωί μετά την επίθεση, ήμουν στο TikTok και έπαθα σοκ που τον είδα και τον γνώριζα. Στη συνέχεια πήγα στο κατάστημα και έλεγξα την κάμερα παρακολούθησης. Ήταν στις 19 Δεκεμβρίου, γύρω στις 8 το βράδυ, που ήρθε στο κατάστημα. Εκείνη την ημέρα, φαινόταν εντελώς φυσιολογικός. Ακριβώς όπως πάντα, δεν παρατήρησα τίποτα διαφορετικό. Επίσης, μιλούσε στο τηλέφωνό του όλη την ώρα».

Ο Yaser Al-Alo είπε ακόμη πως ο ψυχίατρος έμεινε για σχεδόν δύο ώρες στο μαγαζί και έφυγε λίγα λεπτά πριν κλείσει στις 10 το βράδυ. Όσο ήταν εκεί, ήπιε Becks Green Lemon και έφαγε γαρίδες και ψωμί. «Πάντα έπαιρνε ο ίδιος τα ποτά από το ψυγείο. Πάντα μιλούσε στο τηλέφωνό του», προσέθεσε ακόμη ο καταστηματάρχης.

Οι γείτονες του 50χρονου Σαουδάραβα Taleb Al Abdulmohsen στο Μπέρνμπουργκ της Σαξονίας – Άνχαλτ, μίλησαν στην εφημερίδα Bild για όσα είχαν παρατηρήσει σχετικά με αυτόν, ενώ τις δικές τους «πινελιές» στην προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ του, έδωσαν και συνάδελφοί του στην Ειδική Κλινική Ψυχιατρικής «Salus» που εργαζόταν.

Ένας γείτονας του Taleb Al Abdulmohsen, ονόματι Hans E., τον περιέγραψε στην Bild ως ένα άτομο που δεν κινούσε υποψίες, ενώ ήταν και αρκετά μαζεμένος και συνεσταλμένος. «Περνούσε απαρατήρητος. Τον βλέπαμε δύσκολα. Ζούσε στο διπλανό σπίτι για χρόνια, ήταν γιατρός στην κλινική Salus, όλοι το γνωρίζαμε αυτό. Ήταν ανύπαντρος» είπε χαρακτηριστικά.

«Κινούνταν μόνο με τα πόδια» πρόσθεσε ο γείτονας του Σαουδάραβα, λέγοντας, επίσης, πως κανείς δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί του «πόσο μάλλον να του μιλήσει», ενώ ακολούθως ανέφερε: «Ο ψυχίατρος έκανε σχετικά ήρεμη και λογική εντύπωση. Στα 50 του χρόνια, κανείς από εμάς δεν θα πίστευε πως ήταν ικανός για κάτι τέτοιο».

