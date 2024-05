Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στο τρίτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επανεξελέγη στο αξίωμα τον Μάρτιο, έφθασε στο Ουζμπεκιστάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία, χθες Κυριακή, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σαφκάτ Μιρζιγιάγεφ, με τον οποίο αναμένεται να έχουν επίσημες συνομιλίες.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Μιρζιγιάγεφ υποδέχθηκε τον Πούτιν κατά την άφιξή του στην Τασκένδη και οι δύο αρχηγοί κρατών μετακινήθηκαν με το ίδιο αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ



Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από το Κρεμλίνο και μεταδόθηκαν από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων εικονίζουν τον Ρώσο πρόεδρο να επισκέπτεται το πάρκο του Νέου Ουζμπεκιστάν στην Τασκένδη και να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο της ανεξαρτησίας του Ουζμπεκιστάν.

Putin arrives in Uzbekistan on the third foreign trip of his new term. Someone want to let the Daily Mail know he seems OK cause they have him dying of cancer every other day. pic.twitter.com/eviB08h2nx

— Karli Bonne’ 🇺🇸 (@KarluskaP) May 26, 2024