Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά σήμερα στο Τελ Αβίβ, από επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης της οποίας σκοτώθηκε, ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom (MDA).

“Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε” πρόσθεσε η Magen David Adom, το ισραηλινό τμήμα αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, η αστυνομία επιβεβαίωσε εκ των υστέρων τον τρομοκρατικό χαρακτήρα της επίθεσης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το άψυχο σώμα ενός άνδρα να κείτεται στο σημείο της επίθεσης.

