Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλων τρομοκρατών σήμερα το απόγευμα στη Γιάφα, στα νότια του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η ισραηλινή αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση.

Είπαν ότι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν» επιτόπου. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια στάση του τραμ, στη Λεωφόρο Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές για μια ακόμη τρομοκρατική επίθεση σε ξενοδοχείο κοντά στο Τελ Αβίβ. Δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες από αυτή την επίθεση.

