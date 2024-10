Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Οκτωβρίου, ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μία επίθεση που φέρεται ν’ αποδίδεται σε χρήση όπλου στην πόλη Μπερσεμπά στο νότιο Ισραήλ, ενώ η υπηρεσία των πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε τον θάνατο του ενόπλου, αλλά και μιας γυναίκας.

Συγκεκριμένα, μία 25χρονη δέχθηκε τη φροντίδα των νοσηλευτών στο σημείο της επίθεσης, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, ενώ άλλοι 11 άνθρωποι που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Δύο άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με τις Αρχές του Ισραήλ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης μαχαίρωσε αρχικά μια ισραηλινή συνοριοφύλακα, από την οποία στη συνέχεια πήρε το όπλο και το χρησιμοποίησε για να πυροβολήσει τους περαστικούς.

Το συμβάν δημιούργησε χάος στον σταθμό των λεωφορείων. Άνθρωποι έτρεχαν να καλυφθούν από τα πυρά με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν για να αποκλείσουν την περιοχή.

Προσοχή: Ακολουθούν σκληρές εικόνες

⚡️ Photo of the Israeli soldier killed in the Beersheba operation ⚡️ #Israeli army radio: "The perpetrator of the Beersheba operation managed to stab a female soldier from the #Israeli army and seize her weapon." https://t.co/eDiISkFWo3 pic.twitter.com/SUTJUMuNlm — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 6, 2024

BREAKING🚨: A stabbing operation inside of the mall of Bir Al Sabi (Beersheba) has left a settler eliminated & 6 others injured pic.twitter.com/bmk1PVF20o — ❤️‍🔥🩸🇵🇸 (@illestbrigadez_) October 6, 2024

Mais um atentado terrorista em #Israel,

um terrorista fundamentalista islâmico assassinou um israelense e feriu sete na estação rodoviária de BeerSheva.

Jihadistas devem ser eliminados do mundo. Jihadistas são uma ameaça à humanidade. pic.twitter.com/9Xb06zLVmC — Claudia Grabois (@ClaudiaGrabois) October 6, 2024