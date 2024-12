Ένα παιδί υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ άλλα επτά άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, σε δημοτικό σχολείο στο Ζάγκρεμπ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι την επίθεση με μαχαίρι έκανε ένας 19χρονος.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι», δήλωσε ο πρωθυπουργός Andrej Plenkovic στους δημοσιογράφους.

Με βάση πληροφορίες νοσοκομείου του Ζάγκρεμπ, νοσηλεύονται δύο αγόρια που φέρουν τραυματισμούς από μαχαιριές, αλλά παραμένουν εκτός κινδύνου.

Όπως υποστηρίζουν διεθνή μέσα, ο εκπαιδευτικός που τραυματίστηκε είναι σε σοβαρή κατάσταση.

DEVELOPING: A knife attack at a school in the Croatian capital, Zagreb, has left several people injured, police say. pic.twitter.com/WbFbSZN8H1

— DW News (@dwnews) December 20, 2024