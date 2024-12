Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δηλώσεις σχετικά με την εξέγερση των τζιχαντιστών στη Τουρκία, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχιστεί προς τη Χομς και τη Δαμασκό η πορεία των Σύρων ανταρτών. «Ιντλίμπ, Χάμα, Χομς είναι οι στόχοι και φυσικά η Δαμασκός. Η επέλαση της αντιπολίτευσης συνεχίζεται. Τα παρακολουθούμε τόσο μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες όσο και από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίζουμε αυτός ο “περίπατος” στη Συρία να συνεχιστεί χωρίς ατυχήματα και χωρίς μπελάδες», δήλωσε σήμερα (6/12) μετά την προσευχή της Παρασκευής.

«Είχαμε καλέσει τον Άσαντ. Είπαμε, ας καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας. Δεν λάβαμε θετική απάντηση», τόνισε με νόημα. «Μετά την Ιντλίμπ, η Χομς είναι επίσης στα χέρια της αντιπολίτευσης και γίνεται προέλαση προς τη Δαμασκό», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, επιλέγοντας πλέον σαφή πλευρά στη Συρία.

Erdogan lied to Russia and Iran claiming he isn’t behind the invasion of Syria. Now he admits it.

Assad was absolutely right not to meet with Erdogan, and to insist he agree to pull Turkish illegal occupiers out of Syria first before any meeting.

The back stab was always going… pic.twitter.com/ZVsYwkNOpp

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) December 6, 2024