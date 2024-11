Η προοπτική μιας δεύτερης προεδρικής θητείας υπό τον Ρεπουμπλικάνο είχε εδώ και καιρό προκαλέσει αγωνία και ερωτηματικά στην Ευρώπη για τη στάση του έναντι στην Ουκρανία, αλλά και για πιθανή αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που οι εταίροι των ΗΠΑ δεν αυξήσουν ικανοποιητικά τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Τραμπ έχει παράλληλα απειλήσει ευθέως την Ε.Ε. με καθολικό δασμό έως 20% για όλες τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων. Επί της ουσίας, η ανησυχία της Ευρώπης άλλωστε συνοψίζεται σε δύο βασικά «σημεία»: την γεωπολιτική και οικονομική ασφάλεια.

Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή ένωση είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία των διατλαντικών σχέσεων, εν μέσω έντονων ανησυχιών στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις επιπτώσεις της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο.

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες προβληματίζονται εξάλλου για πιθανή «πίεση» εκ μέρους του Τραμπ στο Κίεβο να προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά προς όφελος της Μόσχας. Πάντως, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ανέφερε ότι προσβλέπει σε εκ νέου συνεργασία με τον Τραμπ, ενώ υπενθύμισε στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο ότι η συμμαχία έχει ήδη εξασφαλίσει «την αναβάθμιση των αμερικανικών συμφερόντων».

Μηνύματα υπενθύμισης της σημασίας της εταιρικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ απέστειλαν οι πρόεδροι της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Συγχαίρω θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ» ανέφερε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι παραπάνω από σύμμαχοι. Είμαστε δεσμευμένοι από μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ των λαών μας, ενώνοντας 800 εκατομμύρια πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Επομένως, ας εργαστούμε από κοινού προς μια ισχυρή διατλαντική ατζέντα που αποδίδει», κατέληξε η πρόεδρος της Κομισιόν στο μήνυμά της στην πλατφόρμα X.

