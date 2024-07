Πρωτιά για την παράταξη του σερ Κιρ Στάρμερ και νίκη των Εργατικών μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, δείχνουν τα exit polls, όπως εξάλλου αναμενόταν βάσει των δημοσκοπήσεων, για τις βουλευτικές εκλογές στη Βρετανία.

Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις που μετέδωσε το BBC δίνουν στους Εργατικούς του Στάρμερ 410 έδρες, ενώ ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι Συντηρητικοί του Ρίσι Σούνακ με 131 έδρες και τρίτοι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 61 βουλευτές.

Πρόκειται για μια ήττα χωρίς προηγούμενο για τους Συντηρητικούς, την ώρα που οι Εργατικοί πρόκειται να σημειώσουν μια συντριπτική νίκη, με τον Κιρ Στάρμερ να εκλέγεται νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, με 410 έδρες, εξασφαλίζοντας την αυτοδυναμία με εύρος 85 βουλευτών.

Οι 131 βουλευτές που θα εκλέξουν αν επαληθευθούν τα exit polls οι Συντηρητικοί αποτελούν τον χαμηλότερο αριθμό τους στη μεταπολεμική ιστορία της Βρετανίας.

Τρίτο κόμμα σε κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 61 έδρες ενώ το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ ακολουθεί με 13 βουλευτές.

Εξαιρετικά αποδυναμωμένο είναι το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας SNP με 10 έδρες και οι Πράσινοι με δύο βουλευτές.

The Labour Party is set to win a UK general election landslide with a majority of 170, according to an exit poll for the BBC, ITV and Sky

