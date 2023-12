Τεράστιο «ανθρωποκυνηγητό» έχει εξαπολύσει ο στρατός στις Φιλιππίνες αναζητώντας τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας των καθολικών σε γυμναστήριο του δημόσιου Πανεπιστημίου του Μιντανάο, ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματικός του στρατού το πρωί της Δευτέρας (4/12).

Η αστυνομία αναζητεί τουλάχιστον δύο δράστες που πιστεύει ότι ευθύνονται για την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε διεξάγεται μαζική επιχείρηση αναζήτησης αυτών των τρομοκρατικών ομάδων ή υπόπτων δραστών της βομβιστικής επίθεσης», δήλωσε ο Ουίλιαμ Γκονσάλες, επικεφαλής της αστυνομίας του δυτικού Μιντανάο στους δημοσιογράφους από την πόλη Μαράουι.

Η βόμβα εξερράγη την Κυριακή κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας σε γυμναστήριο Πανεπιστημίου στη Μαράουι, μια πόλη που καταστράφηκε το 2017 έπειτα από επιχείρηση του στρατού, που διήρκεσε πέντε μήνες και είχε στόχο να εκδιώξει αντάρτες πιστούς στο ΙΚ, που την είχαν καταλάβει.

«(Έχουμε εντοπίσει) ανθρώπους ενδιαφέροντος , αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Προκειμένου να μην προτρέξουμε, δεν θα αποκαλύψουμε τα ονόματα», σημείωσε ο Άλαν Νομπλέσα, αξιωματούχος της αστυνομίας της επαρχίας στο GMA News, ενώ πρόσθεσε ότι ένας από τους υπόπτους συνδέεται με τοπική οργάνωση ανταρτών.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο του Μιντανάο, λίγη ώρα αφού ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ δήλωσε ότι ευθύνονται «ξένοι τρομοκράτες».

The Islamic State group has claimed responsibility on Sunday for a bomb attack on a Catholic mass in the southern Philippines, which police said killed at least four people. | via @philstarlife https://t.co/Htjdu3Ez9K

— The Philippine Star (@PhilippineStar) December 4, 2023