Τη στοχοποίηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από το Ισραήλ επιχειρεί να αποτρέψει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο μίας ισραηλινής επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με το Ισραήλ τον τρόπο αντίδρασης στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 1 Οκτωβρίου.

Ανέφερε επίσης, ότι με όλα τα μέλη της G7, με τα οποία συνομίλησε, συμφωνούν ότι δεν πρέπει να χτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι «το Ιράν βρίσκεται πολύ εκτός πορείας».

Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα, ο Μπάιντεν διευκρίνισε επίσης πως το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει στη χθεσινή ιρανική πυραυλική επίθεση, αλλά θα πρέπει να το κάνει αναλογικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως θα επιβληθούν κυρώσεις στο Ιράν μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση, ενώ πρόσθεσε πως θα επικοινωνήσει σύντομα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

BREAKING: There will be some sanctions imposed on Iran – Biden says.

Ahead of boarding Air Force One, the US President shared that a joint statement from the G7 members is expected to be released.

