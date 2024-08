Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων περιείχε φιάλη αερίου, πυρπολήθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε συναγωγή της Λα Γκραντ-Μοτ, στη νότια Γαλλία, προκαλώντας έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε μέλος της δημοτικής αστυνομίας, ανακοίνωσε η χωροφυλακή και οι δημοτικές αρχές της πόλης.

Ο δήμαρχος της Λα Γκραντ-Μοτ, ο Στεφάν Ροσινιόλ, δήλωσε στο AFP ότι ένας δημοτικός αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο της πυρκαγιάς σε τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα τραυματίστηκε, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν καταδίκασε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X μια “προφανώς εγκληματική” ενέργεια.

A terrorist attack has targeted a synagogue in southern France with an explosion.

Cars, one of which contained a gas bottle, were set on fire this Saturday morning in front of the synagogue Beth Yaacov in La Grande-Motte.

The explosion injured a municipal police officer. pic.twitter.com/ydmZHtSi5s

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) August 24, 2024