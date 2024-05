Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν την Τετάρτη, 1 Μαΐου, στο Παρίσι μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών κατά τη διάρκεια πορείας για την εργατική Πρωτομαγιά. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και γκλομπ προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, 45 άτομα συνελήφθησαν, ενώ τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 12 αστυνομικοί.

Περίπου 18.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, σύμφωνα με την αστυνομία, αν και το αριστερό συνδικάτο CGT ανέφερε ότι διαδήλωσαν περίπου 50.000.

Ορισμένοι πολίτες διαδήλωσαν και κατά του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

