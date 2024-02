Τα αστέρια του Δαβίδ που βρέθηκαν σχεδιασμένα με σπρέι σε κτήρια στην περιοχή του Παρισιού τον περασμένο Οκτώβριο, εν μέσω της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ήταν μέρος μιας επιχείρησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Monde.

Δεκάδες χαραγμένα μπλε Αστέρια του Δαβίδ εντοπίστηκαν στις προσόψεις κτηρίων στο Παρίσι και στα προάστια. Ένα ζευγάρι Μολδαβών συνελήφθη και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ένας φιλορώσος Μολδαβός επιχειρηματίας, ταυτοποιήθηκε. Τον Νοέμβριο, η Γαλλία καταδίκασε επίσης τη «ρωσική ψηφιακή ανάμειξη» στην υπόθεση αυτή.

Από τον Νοέμβριο του 2023 τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα έρευνες των αστυνομικών Αρχών, εκτιμούσαν ότι πρόκειται για έργο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Une soixantaine d’étoiles de David ont été taguées sur plusieurs façades d’immeubles à Paris, Saint-Ouen et Aubervilliers. L’antisémitisme est plus que jamais présent et nous ramène aux heures les plus sombres de l’histoire de France.

