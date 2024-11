Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τον θάνατο εννέα ανθρώπων σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο βομβαρδισμός έπληξε καταφύγιο εκτοπισμένων σε σχολείο στη συνοικία Νταράζα.

