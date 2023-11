Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (17/11) ότι εντόπισε το πτώμα μιας 19χρονης στρατιώτη, την οποία κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε κτήριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Την Πέμπτη (16/11) επιβεβαιώθηκε από τον ισραηλινό στρατό ο θάνατος της, αφού τη Δευτέρα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αρχικά εμφανίζονταν ζωντανή και στη συνέχεια φάνηκε πλάνο με το άψυχο πτώμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε «σε ισραηλινό βομβαρδισμό».

«Το πτώμα της στρατιώτη Νόα Μαρσιάνο (…) ανασύρθηκε από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από κτήριο γειτονικό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας και μεταφέρθηκε στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

19 year old CPL Noa Marciano was abducted and murdered by Hamas terrorists on October 7.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Her body was found and extracted by IDF troops adjacent to the Shifa Hospital in Gaza.

The IDF sends its heartfelt condolences to the family and will continue to support them. pic.twitter.com/f7eWBUrzVq

— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023