Τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο σχολείο Ρουφάιντα στο δυτικό τμήμα της Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι στη κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπως δήλωσαν διασώστες σήμερα στο Reuters.

Όπως μετέδωσε και το Palestine Online δεκάδες είναι οι τραυματίες από το νέο ισραηλινό βομβαρδισμό δείχνοντας ασθενοφόρα και θύματα, στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα, να μεταφέρονται σε νοσοκομεία.

BREAKING| At least 19 Palestinians have been killed and dozens injured after Israeli warplanes bombed Rafida School, which shelters thousands of displaced Palestinians in Deir Al-Balah, central Gaza Strip. pic.twitter.com/sdEG1ANI3O

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 10, 2024