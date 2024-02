Η Χιντ Ρατζάμπ, μια εξάχρονη Παλαιστίνια η τύχη της οποίας αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες εν μέσω συγκρούσεων στη Γάζα, εντοπίστηκε νεκρή από την οικογένεια της.

Συγκεκριμένα, το κορίτσι βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (10/2) σε αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο βενζίνης στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, μετά την υποχώρηση των ισραηλινών αρμάτων μάχης από την περιοχή.

«Η Χιντ και όλοι αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν», δήλωσε ο παππούς της Μπάχα Χαμάντα.

«Ανακαλύφθηκαν από μέλη της οικογένειάς (μας) που αναζητούσαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν κοντά στο πρατήριο βενζίνης», μια περιοχή που έως εκείνη τη στιγμή ήταν μη προσβάσιμη, λόγω της παρουσίας τους ισραηλινού στρατού.

«Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τις (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η οικογένειά της είχε δηλώσει ότι το κορίτσι και άλλα μέλη της οικογένειας κινούνταν με το αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με άρματα μάχης, τα οποία κατά τα φαινόμενα άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

