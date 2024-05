Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους από περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Στην ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), αναφέρεται ότι «γύρω στις 8:45 μ.μ. της 10ης Μαΐου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι εκτόξευσαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAS) προς τον Κόλπο του Άντεν από περιοχές που ελέγχουν στην Υεμένη». Συμμαχικό αεροσκάφος αναχαίτισε επιτυχώς το UAS που εκτόξευσαν οι Χούθι, υπογραμμίζεται.

Λίγες ώρες αργότερα, «μεταξύ 4:30 π.μ. και 4:45 π.μ. της 11ης Μαΐου, δυνάμεις της CENTCOM κατέστρεψαν επιτυχώς τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAS)» που εκτόξευσαν οι Χούθι προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ ή του συνασπισμού, ούτε σε εμπορικά σκάφη», σύμφωνα με την ενημέρωση της CENTCOM.

May 11 CENTCOM Update

TAMPA, Fla. – At approximately 8:45 p.m.(Sanaa time) on May 10, Iranian-backed Houthis launched an uncrewed aerial system (UAS) over the Gulf of Aden from Houthi controlled areas in Yemen. A coalition aircraft successfully engaged the UAS. There were no… pic.twitter.com/7N70V70TZ7

— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 12, 2024