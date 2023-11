Από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκε ένας από τους κατασκευαστές όπλων της Χαμάς και αρκετοί μαχητές της, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, την ώρα που η αεροπορία και ο στρατός ξηράς στοχοθετούν το ευρύ δίκτυο τούνελ που έχει δημιουργήσει η παλαιστινιακή οργάνωση κάτω από τον υπό πολιορκία θύλακα.

Η πόλη της Γάζας, προπύργιο της Χαμάς, είναι περικυκλωμένη από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός επεσήμανε ότι έχει προωθηθεί στο κέντρο της πυκνοκατοικημένης πόλης, ενώ η Χαμάς σημείωσε ότι οι μαχητές της έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στις ισραηλινές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Hamas’ cynical use of the civilian population has been further revealed:

🔺 IDF Paratroopers Brigade operating in Northern Gaza exposed the opening of an underground terror tunnel near an amusement park and another found near a university.

🔺 A weapon warehouse, containing… pic.twitter.com/cd9FaeJDfO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Israel Defense Forces (@IDF) November 7, 2023