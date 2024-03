Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σήμερα Παρασκευή (8/3) από την πτώση κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας, όπως έγινε γνωστό από νοσοκομειακή πηγή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στα δυτικά της πόλης της Γάζας, ανέφερε ο Μοχάμεντ Αλ Σίεχ, ο προϊστάμενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

1. If Israel allows humanitarian aid to enter Gaza by land, then this wouldn’t happen

2. Apparently Aviva Klompas only cares about Palestinian lives when she can use it as an argument against humanitarian aid to enter the area so more people can starve to death https://t.co/AmUFzY1KtT

— Nassreddin Taibi (@Nassreddin2002) March 8, 2024

