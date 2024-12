Η αστυνομία στη Γεωργία έκανε χρήση εκτοξευτήρων νερού και δακρυγόνων στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι για να διαλύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πραγματοποίησε επίσης μερικές συλλήψεις, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν εδώ και αρκετές ημέρες στους δρόμους στη χώρα αυτή των 3,7 εκατομμυρίων κατοίκων κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» ότι εφαρμόζει όλο και πιο αυταρχική αντιδυτική και φιλορωσική πολιτική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Thousands of protesters took to the streets for the third night in a row in Tbilisi, Georgia.

Unhappy with the country’s delayed EU membership talks, protesters clashed with police outside parliament. pic.twitter.com/FwEQwBxZfR

— DW News (@dwnews) December 1, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ