Μια ανατριχιαστική στιγμή συνέβη στον αγώνα μεταξύ Rot-Weiss Essen και VfB Stuttgart II την ώρα που τηρούταν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της φονικής επίθεσης στην Χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Καθώς οι δυο ομάδες στέκονται με σκυμμένο το κεφάλι και στο γήπεδο επικρατεί σιωπή, ένας άνδρας ακούγεται να φωνάζει «Η Γερμανία για τους Γερμανούς».

Η φράση ήταν ένα από τα συνθήματα που χρησιμοποιήθηκε από τον Χίτλερ και τους Ναζί.

I’ve seen a lot of people posting about “massive anti-migrant protests” in Germany (they haven’t been massive)

Here, during a minute of silence in a game between Rot-Weiss Essen and Stuttgart II, a man shouts “Germany for the Germans.

“Nazis Out” (Nazi Raus) chants follow. pic.twitter.com/GnhTNUE6qP

— Damage Control (@Dmg_Cntrl) December 22, 2024