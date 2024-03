Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σοβαρά σε πυρκαγιά, που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (3/3) σε οίκο ευγηρίας στη Γερμανία.

Η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο ενός εκ των ηλικιωμένων, ο οποίος ωστόσο επέζησε.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας ομολόγησε στους διασώστες ότι κάπνιζε κρυφά.

