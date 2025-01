Τρεις άνθρωποι έχασαν στη ζωή τους στη Γερμανία τις τελευταίες ώρες σε εκρήξεις αυτοσχέδιων πυροτεχνημάτων με αφορμή την αλλαγή του έτους.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται από το απόγευμα ενισχυμένες δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής σε όλη τη χώρα, προκειμένου να περιφρουρήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την αλλαγή της χρονιάς.

Στην περιοχή Γκέζεκε της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 24χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από έκρηξη αυτοσχέδιας κροτίδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός βρισκόταν με φίλους του στα περίχωρα της πόλης και προσπάθησε να πυροδοτήσει πυροτεχνήματα που είχε φτιάξει ο ίδιος.

Σε παρόμοιο περιστατικό, 45χρονος στο Όσατς της Σαξονίας σκοτώθηκε όταν πυροδότησε μεγάλου μεγέθους πυροτέχνημα – βόμβα κατηγορίας F4. Ο άνδρας τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι και υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.

Εικοσάχρονος έχασε τη ζωή του σε έκρηξη παράνομης κροτίδας στο Αμβούργο.

Μέχρι τώρα, έχουν γίνει γνωστοί άλλοι τουλάχιστον 8 τραυματισμοί σε παρόμοια περιστατικά.

Δεκάδες χιλιάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες βρίσκονταν από νωρίς το απόγευμα επί ποδός, κυρίως σε μεγάλες γερμανικές πόλεις, προκειμένου να περιφρουρήσουν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την αλλαγή του έτους. Χαρακτηριστικά, στο Βερολίνο αναπτύχθηκαν περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί και 1.500 πυροσβέστες, ενώ στους δρόμους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας βρίσκονται 7.500 αστυνομικοί.

Happy New Year’s from Dresden, Germany. The most amazing fireworks I can recall, which is ironic and weird if you are American and know history things. pic.twitter.com/2V24ve6cT5

— Brian Sack (@brian_sack) January 1, 2025