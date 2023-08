Οι ιταλικές αρχές δήλωσαν σήμερα πως 41 μετανάστες πιστεύεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ναυάγιο την περασμένη εβδομάδα στην κεντρική Μεσόγειο, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων που μεταφέρθηκαν στο νησί Λαμπεντούζα.

Ο τοπικός εισαγγελέας Σαλβατόρε Βέλα επιβεβαίωσε αναφορές των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες τέσσερις άνθρωποι, που επέζησαν του ναυαγίου –ένας 13χρονος ασυνόδευτος ανήλικος, μία γυναίκα και δύο άνδρες–, είπαν στους διασώστες ότι βρίσκονταν πάνω σε ένα πλεούμενο που μετέφερε 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά.

