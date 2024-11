Πηγές από τη Σουηδία και τη Δανία κάνουν λόγο για κινεζική δολιοφθορά με τα δύο υποθαλάσσια καλώδια που ξαφνικά «χάλασαν» μέσα σε 48 ώρες στην Βαλτική. Από την μεριά του και το Βερολίνο, μέσω σημερινών δηλώσεων του Γερμανού υπουργού Αμύνης, βάζει στο τραπέζι ανοιχτά το σενάριο της δολιοφθοράς.

The West can’t pretend nothing is going on 🇨🇳 pic.twitter.com/uzEMca5xGp

The Chinese vessel NewNew Polar Bear destroyed the undersea gas pipeline Balticconnector between Finland & Estonia last year

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δύο καλώδια στη Βαλτική – το ένα μεταξύ Φινλανδίας και Γερμανίας, το άλλο μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας – κόπηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα, εγείροντας υποψίες για κακόβουλη επίθεση, αν και οι διαχειρίστριες Αρχές αρνήθηκαν, σε πρώτη φάση, να κάνουν εικασίες.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι τα καλώδια καταστράφηκαν κατά λάθος. Δεν θέλω επίσης να πιστέψω ότι οι άγκυρες των πλοίων προκάλεσαν τη ζημιά κατά λάθος», δήλωσε την Τρίτη 19 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, ο Πιστόριους. «Πρέπει να υποθέσουμε, χωρίς ασφαλείς πληροφορίες, ότι η ζημιά προκλήθηκε από σαμποτάζ».

Κυβερνητικές πηγές σε Σουηδία και Δανία κάνουν λόγο για κινεζική εμπλοκή με τα δύο υποθαλάσσια καλώδια. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως το κινεζικό πλοίο Yi Peng έχει προκαλέσει και τις δύο δολιοφθορές. Αυτή τη στιγμή μία Σουηδική φρεγάτα το ακολουθεί καθώς αυτό επιχειρεί να βγει από την Βαλτική.

Strong circumstantial evidence that 🇨🇳Chinese-flagged cargo ship Yi Peng was responsible for breaking two underwater telecoms cables in the Baltic Sea (17-18th November).

CLion1 connecting 🇫🇮Finland and 🇩🇪Germany and BSC connecting 🇸🇪Sweden and 🇱🇹Lithuania severed.

Via… pic.twitter.com/3Bknm21RVo

— Navy Lookout (@NavyLookout) November 19, 2024