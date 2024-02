Επίθεση από σκύλο τον οποίο χάιδευε, δέχθηκε μια γυναίκα σε πόλη της Κίνας, με συνέπεια να αποκομίσει σοβαρά τραύματα από τα δόντια του ζώου στο πρόσωπο.

Η γυναίκα επέζησε της επίθεσης, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο που την άφησαν παραμορφωμένη. Ο σκύλος έσκισε μέρος του μάγουλου της και άφησε ένα κομμάτι του άνω βλεφάρου της να κρέμεται χαλαρό, ανάμεσα σε άλλα δήγματα από τα δόντια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This is why you don’t approach random animals 😬 pic.twitter.com/5ZapSqaHbA

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 6, 2024