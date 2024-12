Τα κίνητρα του μακελάρη στο Μαγδεμβούργο θεωρούνται «κλειδί» από τις ανακριτικές αρχές, για να αξιολογήσουν αν πρόκειται για «μοναχικό λύκο» ή ένα κρίκο σε μία ευρύτερη αλυσίδα τρόμου, που μπορεί να απειλήσει όλη την Ευρώπη.

Ο 50χρονος Σαουδάραβας ψυχίατρος οδηγήθηκε στη φυλακή του Μαγδεμβούργου, της Γερμανικής πόλης που τρομοκράτησε όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη αγορά.

Τη νύχτα του Σαββάτου ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις παραδοχές του ή για το αν έδωσε στοιχεία για τα κίνητρά του στις αρχές.. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κατηγορείται για πέντε ανθρωποκτονίες και για 200 περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δείτε εδώ το συγκλονιστικό βίντεο της επίθεσης.

Ο Ταλέμπ Α. οδηγήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου ενώπιον ανακριτή. Οι έρευνες πάντως θα συνεχιστούν – τουλάχιστον αρχικά – από την αστυνομία της Σαξονίας-Άνχαλτ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η αστυνομία θεωρεί ότι ο δράστης ενήργησε μόνος, χωρίς συνεργούς, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής. Το κίνητρο του Ταλέμπ Α. παραμένει ασαφές, ενώ ο ανώτερος εισαγγελέας Χορστ Νόπενς δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel ότι ένα πιθανό κίνητρο θα μπορούσε να είναι «η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες από τη Σαουδική Αραβία στη Γερμανία».

Ο ειδικός ερευνητής για θέματα εξτρεμισμού Χανς Γκολντενμπάουμ εξήγησε χθες στο δίκτυο MDR ότι ο φερόμενος ως δράστης εκφραζόταν εδώ και χρόνια με επικριτικό τρόπο για το Ισλάμ και στις αναρτήσεις του υιοθετούσε αφηγήματα της ακροδεξιάς, όπως την υποτιθέμενη ανταλλαγή πληθυσμών και την θεωρία περί εξισλαμισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών. «Βρίσκουμε συνωμοσιολογικά – ιδεολογικά στοιχεία», πρόσθεσε ο κ. Γκολντενμπάουμ και υποστήριξε ότι δεν μπορούν να κατηγορηθούν αυτόματα οι αρχές ασφαλείας. «Ο χώρος του Διαδικτύου είναι πολύ μπερδεμένος. Υπάρχουν πολλοί παίκτες και θα πρέπει να περιμένουμε τι άλλο θα προκύψει», τόνισε ο ερευνητής.

Watch the media bury this story…🇩🇪

The individual who ran into a crowd with a car at a Christmas market in Magdeburg, Germany has been identified as Talib Al-Abdulmohsen… an atheist and well know activists and Zionist.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε η BILD, οι γερμανικές αρχές είχαν ενημερωθεί για την «εξτρεμιστική δράση» του Ταλέμπ Α. από την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στις 30 Ιουλίου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2023 και στις 2 Σεπτεμβρίου 2024. «Οι γερμανικές αρχές προφανώς δεν το πήραν σοβαρά υπ’ όψιν. Υπέθεσαν ότι οι Σαουδάραβες ήθελαν απλώς να συλλάβουν έναν αντίπαλο του καθεστώτος τους και να τον φιμώσουν», σχολιάζει η BILD.

Νωρίτερα στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, παρουσία του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα τελετή μνήμης για τα θύματα της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά. Μετά την τελετή, ο κ. Σολτς έγραψε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα «Χ» για «μια συγκινητική στιγμή συμπόνοιας και αλληλεγγύης προς μια βαθιά πληγείσα πόλη. Ολόκληρη η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων του Μαγδεμβούργου σε αυτές τις σκοτεινές ώρες», τόνισε.

A memorial service is under way in Magdeburg Cathedral after four adults and a nine-year-old child were killed in a Christmas market attack.

German Chancellor Olaf Scholz and Interior Minister Nancy Faeser are among the mourners.https://t.co/lGdABLaUIp

📺 Sky 501 and YT pic.twitter.com/0Y8vrty6l9

— Sky News (@SkyNews) December 21, 2024