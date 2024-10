Ο ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι ένα από τα γραφεία του που βρίσκεται στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, πολύ κοντά στη γραμμή του μετώπου, καταστράφηκε “έπειτα από ρωσική επίθεση”, η οποία δεν προκάλεσε θύματα.

Russians shelled Kurakhove – Red Cross office destroyed: The office of the Red Cross of Ukraine in Kurakhove, Donetsk region, was destroyed by Russian shelling. https://t.co/xO0f7rbM6Y | UA no-fly zone #StopPutin #ArmUkraineNow #StandUpforUkraine



«Έπειτα από ρωσική επίθεση στην πόλη Κουράκοβο, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένα μορφωτικό κέντρο στο οποίο στεγαζόταν το γραφείο του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή Μαρίνκα καταστράφηκε», αποδοκίμασε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση που ανάρτησε στο Facebook.

Red Cross office in Donetsk region of Ukraine destroyed by russian shelling

This was reported by the humanitarian organization.

“As a result of russian shelling of the city of #Kurakhovo in #Donetsk region, the cultural center, which housed the office of the #Maryinsky… pic.twitter.com/QsTLcCMwJ7

— Lew Anno Suport#Israel #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) October 23, 2024

