Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της σε βάρος της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου εξαπέλυσε απόψε Δευτέρα 26/08 η Μόσχα.

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλες ανθρώπινες απώλειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων, που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σε μία κίνηση που το Κίεβο ερμηνεύει ως μία συντονισμένη προσπάθεια της Μόσχας να πλήξει το ενεργειακό σύστημα της χώρας, βυθίζοντάς την στο «σκοτάδι και το κρύο» ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε εθνικό επίπεδο, είπε το Κίεβο.

🟦 KYIV💛💙Người dân thủ đô trong cuộc tấn công của quân xâm lược đã hát trên tàu điện ngầm: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ “Làm sao bạn không yêu, Kyiv của tôi”💛💙 🎵🎶🎷🎸🎺#UkraineWar⚡🔥💥 🟧 KYIV💛💙Residents of the capital during the attack of the invaders sang in the… pic.twitter.com/j7mqjFrnbb — WeSupportFreedom (@Support4Freedom) August 26, 2024

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Κιέβου, καθώς η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον 10 περιοχές.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της δραματικά στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάρτιο ενώ πρόκειται για στρατηγική που ακολούθησε από νωρίς κατά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

With Putin’s missle launchers and airfields under US protection, this is life for Ukrainians. pic.twitter.com/5FBdqAUmNl — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 26, 2024

Η Ουκρανή βουλευτής Lesia Vasylenko ανέφερε ότι παρά τα πλήγματα που δέχεται η Ουκρανία παραμένει «δυνατή» ενώ τόνισε ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας λειτουργεί.

Η Ουκρανή αξιωματούχος σημείωσε παράλληλα ότι «ο στόχος που επιδιώκει τώρα η Ρωσία, είναι να στοχεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες υποδομές ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα παραμείνει στο σκοτάδι και στο κρύο κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα».

Η πρώτη αντίδραση του Ζελένσκι

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας έχει υποστεί «μεγάλη ζημιά».

Currently, across the country, efforts are underway to eliminate the consequences of the Russian strike. This was one of the largest attacks – a combined strike, involving over a hundred missiles of various types and around a hundred “Shaheds.” Like most Russian strikes before,… pic.twitter.com/0qNTGR98rR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2024

Σε άλλη ανάρτηση υπάρχουν στιγμιότυπα από τις επιθέσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αναφερθεί από το Rivne και το Volyn στα βορειοδυτικά, έως τη Zaporizhzhia στα νοτιοανατολικά

🇷🇺🇺🇦⚡ Kyiv hydroelectric power station seriously damaged by explosions It is noted that the roadway of the hydroelectric power station dam and the station’s machine room were damaged. pic.twitter.com/MdDucWnQjF — Z.O.V Military (@WarHunter2222) August 26, 2024

Οι αρχές στην πρωτεύουσα λένε ότι στόχοςήταν και ένας υδροηλεκτρικόςσταθμός στην περιοχή του Κιέβου, όπου ένα φράγμα υπέστη ζημιές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι έπληξε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και σταθμούς συμπίεσης αερίου σε τρεις περιοχές

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος για να διατηρήσει το σύστημα σε λειτουργία

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρονται σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων και σε περιοχές του Κιέβου

Η γειτονική Μολδαβία, της οποίας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με το δίκτυο της Ουκρανίας, ανέφερε επίσης μικρές διακοπές στο δίκτυό της.