Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ότι ερευνά μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από το κτήριο της Όπερας στο Σίδνεϊ, αφού κυκλοφόρησαν εικόνες από μια μικρή ομάδα διαδηλωτών να φωνάζει αντισημιτικά συνθήματα.

Περίπου 1.000 άνθρωποι διαδήλωσαν χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο κέντρο του Σίδνεϊ για να εκφράσουν τη στήριξή τους προς τους Παλαιστίνιους και κατευθύνθηκαν προς την Όπερα, η οποία είχε φωταγωγηθεί με τα χρώματα της ισραηλινής σημαίας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Εικόνες από τη διαδήλωση που ανήρτησε η Αυστραλιανή Εβραϊκή Ένωση και μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News δείχνουν μια μικρή ομάδα ανθρώπων έξω από το κτήριο της Όπερας να κρατά φωτοβολίδες και να φωνάζει «ρίξτε αέριο στους Εβραίους».

Video: A crowd at the steps of the Sydney Opera House chants “gas the Jews” and “f*ck the Jews” on October 9. pic.twitter.com/uPNLuaIgcv

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 9, 2023

