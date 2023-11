Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία του Αμβούργου η οποία ελέγχει πληροφορίες για περιστατικό με οπλισμένους άνδρες σε σχολείο του προαστίου Μπλανκενέζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, δύο οπλισμένοι άνδρες έχουν οχυρωθεί μέσα σε τάξη σε σχολείο του Μπλανκενέζε στο δυτικό Αμβούργο.

Two unidentified individuals armed with weapons have taken refuge in a school in Hamburg, as reported by Bild.

The incident occurred in the Blankenese district. Law enforcement has been dispatched to the scene. pic.twitter.com/De44A9wWFy

— shining world (@shiningworld8) November 8, 2023

