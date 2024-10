Επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ εναντίον της Χάιφα από τον Λίβανο.

חיפה: דיווחים על נפילה https://t.co/oFPgRW5s5p pic.twitter.com/6YCu4N7H0M ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — יענקי כהן | Yanki Coen (@yankicoen) October 6, 2024

Footage of the aftermath of a Hezbollah strike on Haifa. It has been reported as apossibly a ballistic missile strike, but this remains unconfirmed. Casualties are unknown at this time. https://t.co/eD4Lkrvwcf
— Battlefront News Network (@Battlefront_Net) October 6, 2024

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, πάνω από 120 βλήματα που εκτοξεύθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος».

Oι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν ότι διεξάγουν έρευνα.

From the scene of one of the rocket impacts in Haifa. pic.twitter.com/XEkcP8r3Sr — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024

Πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από τη Χάιφα φαίνεται να δείχνουν σοβαρές ζημιές σε κυκλικό κόμβο που χτυπήθηκε από ρουκέτα.

Footage shows the site of a rocket impact in Haifa this evening. pic.twitter.com/iBAnOvUU3p — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024

Scenes from haifa after a number of rockets launched by the Resistance made direct impact. pic.twitter.com/09yjiEXCMG — حسن ރ (@3younhassoun) October 6, 2024

Δείτε LIVE εικόνα από τη Χάιφα

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ σφυροκοπά εκ νέου από αέρος τη Βηρυτό, για άλλη μια νύχτα.

Israeli Air Force is striking Beirut. pic.twitter.com/3HRrZxLzvW — Intelligence FRONT (@intelligencefnt) October 6, 2024