Ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, την Τετάρτη (8/1) δήλωσε ότι «η Γροιλανδία μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί αν το θελήσουν οι κάτοικοί της, αλλά δεν θα γίνει Πολιτεία των ΗΠΑ». Ωστόσο, ο ίδιος δεν ήταν αρνητικός σε διάλογο με τους Αμερικανούς για στενότερη συνεργασία, προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανησυχίες του στην Αρκτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, είχε συνομιλίες με τον Δανό βασιλιά στην Κοπεγχάγη, μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία που έκαναν παγκόσμιο πρωτοσέλιδο το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, το οποίο βρίσκεται στην Αρκτική.

Επισημαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, την Τρίτη (7/1) δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ή οικονομική δράση για να καταστήσει τη Γροιλανδία τμήμα των ΗΠΑ. Την ίδια ημέρα, ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πραγματοποίησε ιδιωτική επίσκεψη στη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία, το μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί μέρος της Δανίας εδώ και 600 χρόνια, αν και οι περίπου 57.000 κάτοικοί της ρυθμίζουν πλέον μόνοι τους τις εσωτερικές τους υποθέσεις. Η κυβέρνηση του νησιού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, Μούτε Έγκεντε, στοχεύει σε ενδεχόμενη ανεξαρτησία.

