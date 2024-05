Η Ελβετία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επέστρεψε στο Ιράκ τρία “μεγάλης σημασίας” αρχαιολογικά πολιτιστικά αγαθά της Μεσοποταμίας, τα οποία είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια τελετής στη Βέρνη, η Ελβετή υπουργός Εσωτερικών Ελίζαμπετ Μπάουμ-Σνάιντερ παρέδωσε τα τρία αγαθά – δύο ανάγλυφα και ένα άγαλμα – στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ Φουάντ Χουσεΐν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Αυτά τα τρία αντικείμενα της Μεσοποταμίας, ηλικίας μεταξύ 1700 και 2800 ετών, κατασχέθηκαν το 2023 στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας στο καντόνι της Γενεύης.

#Iraq received three valuable Assyrian artifacts from Switzerland, including a statue of the #Assyrian god of sun and two wall reliefs, the Iraqi Foreign Ministry announced on Friday.#TheNewRegion pic.twitter.com/fHYBMvVJMS

— The New Region (@thenewregion) May 24, 2024

