Για την επόμενη φάση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προετοιμάζεται το Ισραήλ, με τους άμαχους Παλαιστίνιους να βρίσκονται στο έλεος των στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίες σήμερα, Δευτέρα 6 Μαΐου, κάλεσαν χιλιάδες πολίτες να μετακινηθούν προς την Αλ Μουγουάσι και τη Χαν Γιουνίς, καθώς το Τελ Αβίβ φαίνεται να είναι με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» όσον αφορά τη χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που κυβερνά τη Γάζα, είπε στο Reuters ότι η διαταγή για εκκένωση της Ράφα συνιστά μια «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έχει συνέπειες».

«Η αμερικανική διοίκηση, στο πλευρό των δυνάμεων κατοχής, φέρουν την ευθύνη για αυτήν την τρομοκρατία», δήλωσε ο αξιωματούχος Σάμι Αμπού Ζούχρι, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αναφερόμενος στη συμμαχία του Ισραήλ με την Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 6 Μαΐου, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν συνοικίες στο ανατολικό τμήμα της Ράφα, προειδοποιώντας πως οι ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται για τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επιχείρησης στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο και ένας άλλος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε πως η οργάνωση προτίθεται να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, παρόλο που την ίδια στιγμή το Ισραήλ ζήτησε από τους κατοίκους να εκκενώσουν ορισμένες συνοικίες της πόλης στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, πριν από μια πιθανή στρατιωτική επιχείρηση.

«Μετά τον τελευταίο κύκλο διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, η διοίκηση της οργάνωσης διεξάγει εσωτερικές διαβουλεύσεις μαζί με άλλες (παλαιστινιακές) οργανώσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Αμπντέλ Λατίφ αλ-Κανού. «Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με θετικό και ανοιχτό τρόπο προκειμένου να επιτύχουμε μία συμφωνία (…), η οποία θα προβλέπει μια απεριόριστη κατάπαυση του πυρός».

Πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, αλλά και ανθρωπιστικές οργανώσεις, φοβούνται βαριές απώλειες στις τάξεις των αμάχων σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σ’ αυτή.

Η Ράφα είναι η βασική πύλη εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει από χερσαίες οδούς, μέσω Αιγύπτου, αφού υποβληθεί σε πολύ αυστηρούς ελέγχους από τις Αρχές του Ισραήλ, που διατηρούν τον παλαιστινιακό θύλακα υπό πολιορκία, και αν εξαπολυθεί εκεί χερσαία επίθεση, θα καταφέρει «σκληρό πλήγμα στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας», έχει προειδοποιήσει το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Η διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), η Σίντι Μακέιν, τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC και μεταδόθηκε χθες πως η Λωρίδα της Γάζας πλήττεται από «πραγματικό λιμό», που εξαπλώνεται στον νότο.

Μεσούσης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραήλ και την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες βρίσκονται στο ναδίρ, αφού η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε πως κάπου 12 υπάλληλοί της στη Λωρίδα της Γάζας συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την ταύτισε με τη Χαμάς.

Ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), Φιλίπ Λαζαρινί, κατήγγειλε την Κυριακή πως οι Αρχές του Ισραήλ τού απαγόρευσαν, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ActionAid θεωρεί πως μια χερσαία επίθεση στη Ράφα θα ήταν «παράνομη» και θα είχε «καταστροφικές συνέπειες».

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού μετέδωσε πως «άρχισε» επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων από τη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας. Ο στρατός ανέφερε λίγη ώρα αργότερα πως «ενθαρρύνει» κατοίκους στην ανατολική Ράφα να κινηθούν προς «διευρυμένο» τομέα υποδοχής εκτοπισμένων.

Οι IDF διευκρίνισαν ότι ζήτησαν από τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της Ράφα να μετακινηθούν σε κοντινή «ανθρωπιστική περιοχή», κάτι που μοιάζει να σηματοδοτεί την έναρξη της απομάκρυνσης των αμάχων ενόψει μιας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της πόλης.

Στην ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι αφίσες, μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικές κλήσεις και ανακοινώσεις μέσω του Τύπου θα χρησιμοποιηθούν ώστε «να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι της ανατολικής Ράφα να μετακινηθούν προς τις διευρυμένες ανθρωπιστικές περιοχές».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Army Radio, προς το παρόν οι απομακρύνσεις αμάχων επικεντρώνονται σε περιφερειακές συνοικίες της Ράφα, από τις οποίες οι Παλαιστίνιοι θα μεταφερθούν σε σκηνές στη Χαν Γιούνις και την Αλ Μουγουάσι.

