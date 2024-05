Ο αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός Johnson & Johnson παρουσίασε χθες Τετάρτη σχέδιο για να βάλει τέλος στις αστικές αγωγές που αφορούν το ταλκ που παράγει – και φέρεται να προκάλεσε καρκίνους – βάσει του οποίου θα καταβάλει αποζημιώσεις ύψους περίπου 6,5 δισεκ. δολαρίων.

«Αυτό το σχέδιο είναι το αποτέλεσμα της στρατηγικής μας για συναινετική επίλυση, που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο», εξήγησε ο Έρικ Χάας, αντιπρόεδρος της J&J αρμόδιος για τις νομικές υποθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του ομίλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Από εκείνη την ημέρα, ο όμιλος συνεργάστηκε με δικηγόρους που εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των εναγόντων για την εξεύρεση λύσης σε αυτήν τη διαφορά, την οποία αναμένουμε με αυτό το σχέδιο», διευκρίνισε.

Βάσει του σχεδίου της, η J&J αποδέχεται να πληρώσει κάπου 6,475 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 25 ετών για να μπουν στο αρχείο καταγγελίες που αφορούν προβλήματα ωοθηκών (99,75% των καταγγελιών).

Οι άλλες καταγγελίες έχουν σχέση με το μεσοθηλίωμα, γνωστό ως “καρκίνος του αμιάντου”, και εξετάζονται χωριστά. Ο όμιλος διευκρινίζει ότι στο 95% εξ αυτών έχει ήδη βρεθεί λύση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει τρίμηνη περίοδο κατά την οποία οι ενάγοντες θα ενημερωθούν για αυτό. Θα επικυρωθεί εάν το αποδεχθεί το 75%.

Johnson & Johnson said it is moving forward with a $6.48 billion proposed settlement of tens of thousands of lawsuits alleging that its baby powder and other talc products contain asbestos and cause ovarian cancer https://t.co/gyjKolE4Bk

— Reuters (@Reuters) May 2, 2024